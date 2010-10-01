Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на пять лет.

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

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