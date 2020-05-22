Экономика

Реальное времяРеальное времяСечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет. Сечин владеет 0,1273% акций "Роснефти", говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Он является главным исполнительным директором компании с мая 2012 года.
Читать в источнике
Комментировать204

Подробнее о событии

Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет

РБК03:49

Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Известия03:18

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс20 мая в 06:57

Сечина назначили главой «Роснефти» еще на 5 лет

URA.Ru03:02

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Коммерсантъ02:56

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС20 мая в 07:14

Игорь Сечин сохранил пост главы «Роснефти»

Эхо Москвы04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2,6K
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
1,7K
Общество

Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ

Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
1,9K
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
1,1K
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
1K
Общество

Стала известна карта заражения коронавирусом в Смоленской области

Стала известна карта заражения коронавирусом в Смоленской области.
КП - Смоленск вчера в 10:07
275
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
2,7K
Экономика

«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК вчера в 11:40
2
Общество

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

РИА Новости 04:36
Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк.
Вести.Ru 04:30
1
Происшествия

В Житомирской области Украины мужчина застрелил семь человек

ТАСС 03:20
45
Общество

Миллиардеры США стали богаче на 434 млрд долларов за время пандемии

Аналитики установили, что за время с момента начала пандемии совокупное состояние американских миллиардеров выросло на 15% или на 434 млрд долларов.
ГЛАС.RU 04:25
6
Футбол

Кикнадзе: осенью были вопросы к Семину в плане травм игроков

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что в концовке осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) были вопросы к главному тренеру Юрию Семину относительно травм игроков.
РИА Новости 04:53
Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
815
Общество

В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса

По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
464
Происшествия

В Верхотурье от коронавируса скончался монах

Коммерсантъ Екатеринбург 04:36
Экономика

Заботкин назначен зампредседателя Банка России

Алексей Заботкин с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, курирующего денежно-кредитную политику и одноименный департамент.
Известия 03:58
Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
953
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
213
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Финансы

Курс рубля снижается в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки).
Банки.ру 03:30
Общество

Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
31
Религия

Сегодня Церковь вспоминает Николая Чудотворца

Саратов 24 01:44
137
Армия и оружие

Эксперт о выходе США из «открытого неба»: ставка на европейских партнеров

Вслед за выходом из Договора по ракетам средней и меньшей дальности США выходят из Договора по открытому небу.
Московский Комсомолец 04:20
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
501
Экономика

Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

По итогам нерабочего апреля российская промышленность упала на 6,6% по сравнению с прошлым годом.
Деловое.ТВ вчера в 15:12
16
Происшествия

Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»

27 июня 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил к трём годам колонии издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и к двум годам условно — его гражданскую жену, главного редактора издания Станиславу Казакову по обвинению в организации проституции.
RT на русском вчера в 07:57
1
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
62
Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное