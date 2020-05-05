Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать915
с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
Коммерсантъ02:12

Подробнее о событии

В Совфеде поддержали освобождение регионов от выплат по бюджетным кредитам

ТАСС07:25

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Коммерсантъ02:12

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Известия02:36

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Газета.Ru02:16

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

РБК02:14

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

РИА Новости03:10

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМ02:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Игры

Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле

Игромания.ру 09:16
2
Энергетика

В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

В России назвали ожидаемую стоимость нефти: в 2020 году средняя цена на нефть будет 30 долларов за баррель.
Lenta.ru 17:52
162
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в больницу в Москве

РЕН ТВ 07:31
109
Космос

Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС

Свойкировский.рф вчера в 03:47
1
Армия и оружие

Российский флот отслеживает корабли НАТО в Баренцевом море

Российский флот приступил к слежению за действиями ударной группы кораблей НАТО в составе эсминцев «Франклин Рузвельт», «Дональд Кук», «Портер» ВМС США и фрегата «Кент» ВМС Великобритании.
Вечерняя Москва вчера в 05:05
484
Общество

Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма

Канцлер Австрии Себастьян Курц в 75-ю годовщину освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей - Маутхаузена - напомнил об исторической ответственности страны перед жертвами нацизма.
РИА Новости 08:52
Общество

В Минпросвещения анонсировали возможный перенос сроков сдачи ЕГЭ

Говоря о выпускных вечерах, министр заявил, что каждый регион вправе сам принимать те или иные решения, но в целом для проведения таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.
Говорит Москва 06:58
29
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
18
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро.
ТАСС вчера в 22:21
232
Игры

Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе

3DNews 03:56
102
Происшествия

Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития

Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
4
Здоровье

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
35
Общество

Масочный режим могут ввести по всей стране, пишет СМИ

По всей стране могут ввести масочный режим, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 21:16
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Гаджеты

Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro

Новинка получила клавиатуру Magic Keyboard и 10-нм CPU Intel Ice Lake процессор с удвоенным объемом SSD Сегодня Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro.
Inc-news.ru вчера в 15:49
83
Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

RT на русском 16:36
52
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом

Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru 11:36
9
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
2
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
263
Политика

Латвия объявила себя «донором Советского Союза»

Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс в беседе с порталом «Sputnik Латвия».
Lenta.ru 22:07
13
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
655
Происшествия

Еще в двух общежитиях Красноярска нашли коронавирус

Напомним, ранее в Красноярске коронавирус нашли в общежитии на ул. Краснопресненской, 31. Из 42 его жителей инфекция подтвердилась у 19.
ДЕЛА.ru 07:32
8
Общество

В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:15
199
Шоу-бизнес

Сергей и Дарья Пынзарь празднуют оловянную свадьбу

Сергей и Дарья Пынзарь, которые в прошлом были звездными участниками популярного российского шоу «Дом-2», празднуют оловянную свадьбу.
Актуальные Новости 13:41
Наука

Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Согласно исследованию, в Испании восемь процентов пациентов-мужчин скончались от заболевания, в то время как жертв среди женщин — четыре процента.
Lenta.ru 21:46
1
Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 млн человек

Более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено в США, следует из данных, представленных университетом Джонса Хопкинса 5 мая.
ИА Красная Весна 19:06
2
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,8K
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
219
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
1,6K
Здоровье

В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков

В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное