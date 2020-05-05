Экономика
ВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию
Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB подешевел в Европе на 900-1200 евро – все благодаря новой базовой версии с индексом «180».
Автоновости дня вчера в 01:50
Здоровье
В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в последнее время власти отмечают рост случаев синдрома системного воспалительного ответа среди детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:37
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице
Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
Общество
В Псковской области намерены ввести перчаточный режим
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в ближайшее время жителей региона обяжут в обязательном режиме носить перчатки.
Коммерсантъ 16:30
Экономика
Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия
Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru 07:48
Экономика
Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП
Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ.
ТАСС вчера в 04:54
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН вчера в 11:34
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Финансы
Силуанов сообщил об увеличении расходов бюджета
Расходы бюджета РФ в текущем году для поддержания экономики из-за пандемии коронавируса будут увеличены на 1,07 триллиона рублей, и на этом нужно остановиться, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 18:54
Футбол
«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
ProstoProSport 15:21
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Здоровье
В Приморье коронавирусом заболело более 600 человек
За прошедшие сутки на территории Приморья было выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных превысило 600 человек.
Life.ru вчера в 22:19
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском 16:36
Футбол
Мамаев назвал единственную команду, за которую он болеет
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своих болельщицких симпатиях.
Metaratings 16:15
Игры
Игры от Microsoft для Xbox Series X представят в июле
Во время трансляции расскажут о проектах, которые используют функцию Smart Delivery, когда покупатель игры сможет использовать ее сразу на двух консолях — Xbox One и Xbox Series X. Кроме того, Microsoft представила проект Xbox 20/20, в рамках которого компания каждый месяц проводить видеопрезентации о своей новой консоли.
Live24 13:58
Общество
Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом
Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Авто
АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay
Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров.
Тарантас Ньюс 02:21
Игры
Финальная версия The Last of Us: Part II ушла в печать
Чемпионат 04:57
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Александро-Невском районе
В группе «Госавтоинспекция Рязанской области» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с моментом смертельного ДТП в Александро-Невском районе.
МедиаРязань 14:57
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Киберспорт
EA в течение года выпустит 14 игр, а число игроков Fallen Order превысило 10 млн
Показатели уже вышедших игр В Star Wars Jedi: Fallen Order сыграли более 10 млн уникальных игроков; В FIFA 20 — 25 млн уникальных игроков; Apex Legends стала самой загружаемой бесплатной игрой на PS4 за 2019 год; Ежегодные показатели The Sims 4 продолжают расти.
Игромания.ру 17:45
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
ТАСС вчера в 02:54