Экономика
ВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Из Турции вывезли в Ростов-на-Дону и Уфу 160 россиян
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ТАСС 07:08
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Киров, 5 мая 2020, 18:29 — REGNUM В Кировской области проведут испытания живой вакцины от полиомиелита как средства выработки неспецифического иммунитета против новой коронавирусной инфекции.
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Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
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Общество
В Дептрансе назвали стоимость масок и перчаток в метро Москвы
Медицинские маски и перчатки появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 08:11
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Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Армия и оружие
Израильские военные: иранцы начали уходить из Сирии
Иранцы начинают покидать свои военные базы в Сирии — впервые с тех пор, как Иран ввязался в войну в этой стране, сообщили во вторник сразу несколько израильских СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.
Коммерсантъ 11:52
Игры
Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле
Игромания.ру 09:16
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
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Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»
Российская газета 09:10
Армия и оружие
США намерены закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы США входит закупка систем вооружения, которыми активно пользуются страны бывшего СССР, а также входящие в Восточный блок государства.
Актуальные Новости 02:26
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Китайские ученые призвали Италию до августа не ослаблять карантин
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Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты
Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
Армия и оружие
Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США
Если ДСНВ перестанет существовать, то военная напряженность, включая угрозу ядерной войны, сильно возрастет.
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Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
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СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство
По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
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Украинские националисты поставили девочку на колени за съемку видео
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Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
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В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
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В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
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Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Политика
Украинские депутаты решили принять законы о социальной защите медиков
В повестке заявлены два законопроекта о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения коронавирусом или смерти.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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