Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать838
с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
Коммерсантъ02:12

Подробнее о событии

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Коммерсантъ02:12

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Известия02:36

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Газета.Ru02:16

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

РБК02:14

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

РИА Новости03:10

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМ02:09

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

ТАСС02:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:30, Ашберн
Авто

Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 03 мая в 05:07
14
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
7
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:32
208
Шоу-бизнес

Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семью фигуриста Евгения Плющенко после скандальной статьи о его сыне Александре.
РИА Новости 10:20
19
Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
364
Общество

Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро

В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.
Российская газета 09:52
314
Общество

Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе

Британия стала первой в Европе по уровню смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 09:42
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
502
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
947
Авто

Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной

Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
202
Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
1
Гаджеты

LG представила самый большой телевизор OLED 8K

Южнокорейская компания LG познакомила пользователей со своим очередным детищем: телевизором LG OLED 8K, который уже прославился как самый большой и один из наиболее дорогих аппаратов бренда.
RuNews24.ru 08:59
14
Шоу-бизнес

Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек

Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru вчера в 02:30
29
Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 06:46
211
Политика

Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Известия 08:49
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
2,9K
Общество

В Югре вводится обязательный масочный режим

Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
11
Здоровье

В Кирове вакцину от полиомиелита протестируют против коронавируса

В Кировской области планируют тестировать вакцину от полиомиелита в качестве профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Киров 10:25
Футбол

Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Pravda.Ru вчера в 06:21
1,2K
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета 00:04
77
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета вчера в 10:46
103
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы вчера в 19:04
49
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
28
Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
1,8K
Технологии

Китай оказался лидером в гонке по созданию вакцины от коронавируса

Специалисты из Китая занимают лидирующие позиции в рамках гонки по созданию вакцины, способной помочь в борьбе с коронавирусом.
Актуальные Новости 05:51
13
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
117
Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
7
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,6K
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
369
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском 03:53
965
Как работают Яндекс.Новости?
Главное