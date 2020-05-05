с чего всё началось

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Финансы Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги в пандемию Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег" - то есть эмиссию и прямую раздачу населению денежных средств, как поступили власти ряда стран в условиях пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой, считает министр финансов Антон Силуанов. 172

Политика Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж. 1,8K

Экономика Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса. 38

Наука Население Земли может начать сокращаться Ученые считают, что население в некоторых регионах мира может начать внезапно сокращаться до конца нынешнего века.

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 653

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1,1K

Авто Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.

Происшествия Дочь богатейшего ректора России выиграла суд против РФ в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсации в размере €2390 Ольге Литвиненко.

Происшествия В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. 144

Общество Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений. 7

Экономика Во Франции из-за карантинных мер испортилось 10 млн литров пива Ограничения, введенные во Франции из-за пандемии коронавируса, привели к утилизации более 10 млн литров пива производства французских пивоварен, говорится в заявлении профсоюза пивоваров Brasseurs de France, 5 мая сообщает издание Les Echos.

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 696

Общество Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы. 49

Футбол Агент Линкольна подтвердил интерес со стороны «Локомотива» Представитель агентства TFM Тони Дуарте, занимающегося делами нападающего «Фламенго» Линкольна Корреа, отреагировал на слухи об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива».

Политика Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 3,2K

Авто Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч. 82

Политика Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook. 884

Здоровье Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм – в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 389