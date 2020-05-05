с чего всё началось

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

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