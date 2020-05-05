Экономика
ВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъвчера в 02:12
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Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 02:16
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Общество
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