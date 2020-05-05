Экономика
ВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Происшествия
В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Игры
6 мая выйдет новый трейлер The Last of Us Part II
6 мая в 17:00 по мск выйдет очередной трейлер The Last of Us Part II. Игра представляет собой приключенческий боевик.
Чемпионат 16:00
Общество
Псковские власти решили ввести в регионе «перчаточный режим»
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
Известия 15:53
Экономика
Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
ТАСС 02 мая в 20:35
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Наука
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Один из создателей российских люминесцентных растений, Илья Ямпольский, рассказал N + 1, какой прок от этого изобретения науке и как скоро можно будет купить горшок с каким-нибудь светящимся цветком.
Интерфакс вчера в 12:25
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Здоровье
В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы
Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.
Вести.Ru 07:01
Общество
В КоАП может появиться новый штраф за езду без пропусков
Согласно предложению парламентариев, новый штраф за передвижение без пропусков должен появиться в 12-й «водительской» главе КоАП в виде пункта 12.38 «Управление транспортным средством с нарушением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Тарантас Ньюс вчера в 05:13
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Общество
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом
Главный фактор победы над эпидемией коронавируса — организация, заявил главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства здравоохранения РФ Игорь Молчанов.
Парламентская газета 10:36
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Авто
Компания Mazda назвала преемника кроссовера Mazda CX-5
32CARS.ru 12:35
Здоровье
Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 15:30
Футбол
Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru 11:36
Политика
Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Известия 08:49
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Футбол
Власти Германии разрешат возобновить футбольный чемпионат с 15 мая
Стало известно, когда возобновится сезон в чемпионате Германии. По данным источника, немецкие власти разрешили возобновить турнир 15 мая.
Vprognoze.ru 09:05
Здоровье
Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии
Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50