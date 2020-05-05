Экономика

BFM.ruBFM.ruПравительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

РИА Новости03:10

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

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Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

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Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

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Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМ02:09

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Газета.Ru02:16
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
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США уточняют данные о задержанных властями Венесуэлы американцах

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СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
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Общество

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Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
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Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
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Газета.Ru 01:21
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Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая

С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
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Общество

Минтруд пояснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

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Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

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С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск

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По оперативным данным в период с утра 5 мая по утро 6 мая в Иркутской области выявлено шесть новых случаев инфицирования COVID-19.
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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

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