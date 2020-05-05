с чего всё началось

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте кабмина.

Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам

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