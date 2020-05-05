с чего всё началось

Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

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