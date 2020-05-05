Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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