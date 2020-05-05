с чего всё началось

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.

Здоровье В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса "Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых. 74

Политика Мурашко: ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на плато Распространение коронавируса в России еще не перешло в стадию плато, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Политика Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 3,3K

Общество Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.

Интернет Данные миллионов любителей порно утекли в сеть В списке есть информация о 19,8 тысячах пользователей из России. Данные миллионов любителей порно утекли в сеть. 4

Общество Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре Жителей столицы предупредили, что в среду ожидается гроза c дождем и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы МЧС Москвы. 58

Экономика ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории Еврокомиссия отмечает в первом экономическом прогнозе после начала пандемии коронавируса, что ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории, Ожидается, что ВВП 27 стран Евросоюза в этом году упадет на рекордные 7,4%. При этом ЕК не исключается, что произойдет обрушение экономик Италии, Греции и Испании.

Экономика Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. 332

Общество Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной рассказал, как страна будет отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса. 7

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,6K

Экономика Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии. 1

Политика Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,5K

ЖКХ Отопление в Москве начнут отключать с 7 мая Отключение отопления начнется в Москве 7 мая и продлится от трех до пяти дней, сообщил журналистам вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 297

Политика Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу. 757

Авто Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России Компания Volvo отзывает в России автомобили Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.

Общество В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев. 2