Экономика

BFM.ruBFM.ruПравительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
Коммерсантъвчера в 02:12

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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

РИА Новостивчера в 03:10

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

ТАССвчера в 02:07

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Газета.Ruвчера в 02:16

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

РБКвчера в 02:14

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Коммерсантъвчера в 02:12

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМвчера в 02:09

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Известиявчера в 02:36
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Общество

Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Ведомости вчера в 09:43
1,1K
Экономика

Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам

Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
REGNUM вчера в 17:55
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Политика

Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»

Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
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Кино

Бри Ларсон хочет больше творческого контроля над «Капитаном Марвел 2»

Бри, безусловно, знает о важности своего героя во франшизе, а потому хочет, чтобы к ее мнению прислушивались, когда речь заходит о том, куда движется Капитан Марвел.
Popcornnews.ru 04:20
Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
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Общество

В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков

Православие и Мир 03:31
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
26
Здоровье

В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом

Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
2
Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
6
Общество

В Воронежской области введут масочный режим

Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
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Экономика

В России предложили освободить ряд ИП от страховых взносов

В России предложили освободить от выплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей, которые занимаются частной практикой и не имеют в своем штате служащих.
Online47.ru вчера в 20:40
6
Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

"Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 п. п. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п. п.", - отмечается в материалах.
Интерфакс 04:46
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Общество

В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомости 02:38
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Происшествия

Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19

По официальным данным, за последние сутки в Татарстане зарегистрировано 102 новых случая коронавирусной инфекции: 10 человек госпитализированы, 92 имеют лёгкую или бессимптомную форму заболевания, поэтому проходят лечение в полной изоляции на дому.
РИА Новости 04:49
6
Политика

Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР

В годы СССР Латвия перечисляла 48% своих доходов в общий бюджет Советского Союза, заявил глава минюста страны Янис Борданс, рассказывая о комиссии по расчетам потерь от оккупации.
Газета.Ru 02:57
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Здоровье

Краснокутский район могут закрыть на карантин из-за коронавируса

Краснокутский район Саратовской области может разделить судьбу Ершовского и Балтайского районов и уйти на карантин.
Четвертая Власть 05:36
Общество

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
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Общество

В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора

Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
1
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Общество

МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве

По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 16 – 21 м / с. Росгидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве воздух прогреется до 20 – 22°С.
Коммерсантъ вчера в 07:55
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Здоровье

Порядка 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 350 врачей и медсестер в Калининградской области отказались продолжать работать перед тем, как в регионе начали фиксировать случаи заражения COVID-19.
Газета.Ru 04 мая в 13:30
7K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Общество

Мурашко рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

Доклинические испытания вакцин от коронавируса продолжаются, есть обнадеживающие результаты - Мурашко.
ТАСС 05:50
Происшествия

Двое рабочих компании «Тион» заразились коронавирусом в Бердске

В Бердске два сотрудника компании «Тион» заразились коронавирусом. Информацию подтвердила PR-директор группы компаний Анастасия Гетьман.
АиФ Новосибирск 05:16
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