с чего всё началось

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

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