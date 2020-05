Исследование, опубликованное в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy Американского общества микробиологии, показало, что два лекарства эффективны против виновника пандемии Covid-19 — по крайней мере, на клеточной культуре.

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.