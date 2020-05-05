Экономика

BFM.ruBFM.ruПравительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

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