с чего всё началось

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

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