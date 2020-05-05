Экономика
ТАССКабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Еще до выхода Android 11 первый производитель смартфонов заявил о поддержке Android 12
Компания iQOO официально подтвердила, что телефон iQOO 3, который был запущен с Android 10 из коробки, будет обновлен до Android 11, а позже обязательно получит обновление прошивки до Android 12.
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В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
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Известный арбитр, рекордсмен по количеству матчей в премьер-лиге (226) Алексей Николаев, ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, объяснил, почему перестал судить.
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РИА Новости вчера в 18:02
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Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни
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По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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REGNUM вчера в 00:55
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Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
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Правительство Германии разрешит возобновить сезон 15 мая
Власти страны приняли решение разрешить немецким клубам возобновить футбольные матчи. Ожидается, что 15 мая немецкие клубы продолжат играть.
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СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
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Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
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Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего
Ученые в рамках исследования сумели установить, где существует наиболее значительная вероятность заразиться коронавирусом.
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В Волгограде наркодиспансер переоборудовали под инфекционный госпиталь
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В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
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Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
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