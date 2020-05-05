Экономика

BFM.ruBFM.ruПравительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
Коммерсантъвчера в 02:12

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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

РИА Новостивчера в 03:10

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Известиявчера в 02:36

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

ТАССвчера в 02:07

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

РБКвчера в 02:14

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Коммерсантъвчера в 02:12

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМвчера в 02:09

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Газета.Ruвчера в 02:16
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Энергетика

Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России

«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.
ПолитРоссия 04 мая в 13:45
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Происшествия

В Красноярском крае десять домов подтоплены из-за подъема воды в реке

Уровень воды в реке Касе поднялся выше критического уровня на 14 сантиметров, в результате чего оказались подтопленными 10 жилых домов поселка Александровский Шлюз на северо-востоке Красноярского края, сообщает краевое агентство ГО и ЧС.
РИА Новости 01:16
Хоккей

Денисенко подписал контракт с «Флоридой»

Pravda.Ru вчера в 10:42
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
3,2K
Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН 04 мая в 22:44
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Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия 04 мая в 21:37
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Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
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Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Политика

Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР

Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза.
РБК 00:58
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Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru вчера в 14:43
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Футбол

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
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Гаджеты

Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12

Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
Anonsens 03 мая в 05:47
1
Наука

Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса

Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:47
1
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
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Экономика

Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.
РБК вчера в 19:46
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Общество

Уральских туристов из Таджикистана поселили в отель на Уралмаше

Уральский меридиан 01:25
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Наука

Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости 03 мая в 05:30
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Здоровье

В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса

За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com вчера в 02:44
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,2K
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
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Общество

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
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