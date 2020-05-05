Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

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«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

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Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы

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Рассекречены детали вечеринки в честь сына Меган Маркл и принца Гарри

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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Политика

Депутаты думы в Нижнем Новгороде приняли отставку мэра Панова

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 6 мая приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Известия 04:24
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Общество

В Севастополе разрешат тренировки на улице и прогулки с детьми

С 11 мая в Севастополе разрешат тренировки на свежем воздухе. Однако их можно будет проводить без использования уличного инвентаря.
Форпост Севастополь 04:56
Общество

Названы наиболее эффективные российские регионы в борьбе с коронавирусом

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Брянская область возглавили рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом, составленный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Lenta.ru 06:15
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
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Общество

Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
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Общество

Псковские власти смягчили карантинные меры

В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
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Здоровье

Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции

Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
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Общество

В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков

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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

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Общество

МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве

По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 16 – 21 м / с. Росгидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве воздух прогреется до 20 – 22°С.
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Политика

МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией

Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
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Наука

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Эксперты из Краснодарского края создали уникальные нанонити, которые можно поменять при изготовлении специальных масок и сменных фильтров для респираторов для мендицинских учреждений.
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Здоровье

Пензенский врач рассказал о различиях между пневмонией и коронавирусом

КП - Пенза 04:26
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Шоу-бизнес

Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
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Экономика

«Россети» намерены выплатить рекордные дивиденды за 2019 год

Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год из расчета 0,0885155625 рубля на обыкновенную и 0,189304 рубля на привилегированную акцию номиналом один рубль каждая.
ТАСС 03:25
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Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
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Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

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ТАСС 01:34
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Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
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Общество

Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы

Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
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Киберспорт

EA решила выпустить 14 игр до апреля 2021 года

Всего издатель намерен выпустить 14 новинок, среди которых: неназванный крупный проект; Command & Conquer Remastered; Burnout Paradise на Nintendo Switch; четыре игры от партнёров Electronic Arts; FIFA 21 и Madden NFL 21 — выйдут с июля по сентябрь; NHL 21 — выйдет с октября по декабрь; новинка в спортивной линейке; Medal of Honor: Above and Beyond; две мобильные игры.
Чемпионат 04:08
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Общество

В семи районах Ленобласти введут масочный режим

«Вынужден был принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная: Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы», - рассказал Александр Дрозденко.
Леноблинформ вчера в 14:09
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Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Общество

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
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