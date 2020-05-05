Экономика
BFM.ruПравительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъвчера в 02:12
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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Коммерсантъвчера в 02:12
Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 02:16
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Здоровье
Сотни калининградских медиков отказались работать
В Калининграде около 350 медработников отказались работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
Рамблер 04 мая в 11:25
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС вчера в 14:38
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Финансы
Силуанов назвал объём антикризисной поддержки экономики в 2020 году
Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции в более чем 6,5% ВВП.
RT на русском вчера в 19:43
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Экономика
Ведущие банки видят признаки восстановления мировой экономики
«Ограничительные меры, вроде карантина и социального дистанцирования, постепенно отменяются, и многие страны осторожно перезапускают свои экономики».
Profinance.ru вчера в 13:37
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04 мая в 18:26
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru вчера в 01:21
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru вчера в 16:32
Общество
Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Lenta.ru вчера в 13:23
Кино
Супермену и ведьмаку Генри Кавиллу исполнилось 37 лет
В 2007-ом молодого актера заметили режиссеры сериала "Тюдоры" и пригласили на роль второстепенного персонажа, друга короля Генриха VIII. https: / / www.pinterest.ru / Настоящая слава пришла к Генри в 2013-ом, после роли Супермена в фильме "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера.
SM News вчера в 05:04
Здоровье
Смертность от легочных заболеваний в I квартале 2020 г меньше, чем год назад - Росстат
Смертность в России от заболеваний органов дыхания по итогам первых трех месяцев этого года снизилась по сравнению с январем-мартом 2019 года с 47,6 умерших на 100 тысяч человек до 42,6, сообщили РИА Новости в Росстате.
ПРАЙМ 00:00
Происшествия
Еще у двух пассажиров рейса «Москва – Горно-Алтайск» нашли коронавирус
Толк вчера в 23:21
Здоровье
Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Относительно низкая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с тем, что в нашей стране вовремя выявляют заражение COVID-19 и поэтому медики успевают оперативно начать лечение.
Комсомольская правда 04 мая в 10:25
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
Хоккей
Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина
«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU 04 мая в 23:53
Экономика
Турпоток в Приморье в первом квартале 2020 года снизился на 60,9%
Поток туристов в Приморском крае в первом квартале 2020 года снизился на 60,9% из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 00:12
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Кино
Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился тизер мини-сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта».
Inc-news.ru вчера в 17:09
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
МИР 24 00:10
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Наука
Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего
В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.
Naked Science вчера в 06:50
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru вчера в 14:23
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03 мая в 03:43