Экономика

BFM.ruBFM.ruПравительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать919
с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
Коммерсантъвчера в 02:12

Подробнее о событии

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

РИА Новостивчера в 03:10

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Известиявчера в 02:36

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМвчера в 02:09

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

РБКвчера в 02:14

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Коммерсантъвчера в 02:12

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Газета.Ruвчера в 02:16

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

ТАССвчера в 02:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 00:18, Ашберн
Здоровье

Сотни калининградских медиков отказались работать

В Калининграде около 350 медработников отказались работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
Рамблер 04 мая в 11:25
6,8K
Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС вчера в 14:38
64
Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
227
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,4K
Финансы

Силуанов назвал объём антикризисной поддержки экономики в 2020 году

Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции в более чем 6,5% ВВП.
RT на русском вчера в 19:43
6
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Экономика

Ведущие банки видят признаки восстановления мировой экономики

«Ограничительные меры, вроде карантина и социального дистанцирования, постепенно отменяются, и многие страны осторожно перезапускают свои экономики».
Profinance.ru вчера в 13:37
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04 мая в 18:26
266
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru вчера в 01:21
109
Футбол

«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам

Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru вчера в 16:32
Общество

Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
400
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Lenta.ru вчера в 13:23
1,8K
Кино

Супермену и ведьмаку Генри Кавиллу исполнилось 37 лет

В 2007-ом молодого актера заметили режиссеры сериала "Тюдоры" и пригласили на роль второстепенного персонажа, друга короля Генриха VIII. https: / / www.pinterest.ru / Настоящая слава пришла к Генри в 2013-ом, после роли Супермена в фильме "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера.
SM News вчера в 05:04
Здоровье

Смертность от легочных заболеваний в I квартале 2020 г меньше, чем год назад - Росстат

Смертность в России от заболеваний органов дыхания по итогам первых трех месяцев этого года снизилась по сравнению с январем-мартом 2019 года с 47,6 умерших на 100 тысяч человек до 42,6, сообщили РИА Новости в Росстате.
ПРАЙМ 00:00
Происшествия

Еще у двух пассажиров рейса «Москва – Горно-Алтайск» нашли коронавирус

Толк вчера в 23:21
Здоровье

Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Относительно низкая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с тем, что в нашей стране вовремя выявляют заражение COVID-19 и поэтому медики успевают оперативно начать лечение.
Комсомольская правда 04 мая в 10:25
958
Общество

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
437
Хоккей

Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU 04 мая в 23:53
Экономика

Турпоток в Приморье в первом квартале 2020 года снизился на 60,9%

Поток туристов в Приморском крае в первом квартале 2020 года снизился на 60,9% из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 00:12
Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
23
Общество

В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

Эхо Москвы вчера в 22:04
52
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,7K
Кино

Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»

В сети появился тизер мини-сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта».
Inc-news.ru вчера в 17:09
1
Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
24
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

МИР 24 00:10
3
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
145
Наука

Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего

В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.
Naked Science вчера в 06:50
Здоровье

В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru вчера в 14:23
113
Здоровье

В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03 мая в 03:43
34
Спорт

Футболист нарушил карантин ради отдыха на яхте с порноактрисой

Lenta.ru 00:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное