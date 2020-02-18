Общество

Вести.RuВести.RuПравительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. Документ был внесен депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым.
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В кабмине не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.
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