Общество
Вести.RuПравительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. Документ был внесен депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым.
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с чего всё началось
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.ТАССвчера в 23:03
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