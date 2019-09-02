Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
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В правительстве решили отказаться от экономического форума в Красноярске

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах.
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