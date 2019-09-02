с чего всё началось

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Авто В Сети показали обновленный Nissan Patrol В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Кино Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.

Энергетика Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.

Политика Президент Польши выступил против возвращения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда выступил против сотрудничества с Россией в привычном режиме.

Экономика ОАО РЖД продлило скидку на экспорт угля Как и предполагал "Ъ", ОАО РЖД продлило скидку на перевозку угля на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна до конца года.

Политика Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.

Политика Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.

Общество Медведева удивил 1 «М» класс в школе в Татарстане Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил премьеру что в новой школе набралось 11 первых классов, всего 317 человек.

Политика Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Наука CRISPR модифицировали для разрезания и сращивания целых хромосом Ферменты рестрикции — инструмент для разрезания ДНК — могут отрезать куски генетического материала и соединять концы.

Теннис Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open).

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.

Политика Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.

Космос Орбитальный отель на 400 туристов может заработать к 2025 году К 2025 году может начать работать уникальный орбитальный отель. Он будет рассчитан примерно на 400 туристов.