Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК
 со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ09:18

Подробнее о событии

СМИ сообщили о согласии Дмитрия Медведева отказаться от проведения КЭФ

ДЕЛА.ru08:08

В правительстве России предложили отменить Красноярский экономический форум. Но его уже анонсируют

НГС2408:25

Правительство РФ решило отказаться от экономического форума в Красноярске

Newslab.ru09:13

Экономический форум в Красноярске могут отменить

Московский Комсомолец09:12

В правительстве России решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов – в Красноярске

Эхо Москвы08:30

СМИ: правительство России решило отказаться от Красноярского экономического форума

КП - Красноярск09:26

Правительство РФ отказалось от КЭФ-2020

News.ru07:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:53, Вашингтон
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Общество

Губернатор Куйвашев включился в спор о «золотой» школе в Екатеринбурге

URA.Ru 07:21
Авто

В Сети показали обновленный Nissan Patrol

В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Шоу-бизнес

Поклонская подтвердила развод с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Кино

Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс

Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
REGNUM 11:33
Общество

Малышева посоветовала выпороть блогера с «руками-базуками»

Pravda.Ru 11:38
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Наука

Московские ученые назвали новую причину старения кожи

RuNews24.ru 10:26
Политика

Президент Польши выступил против возвращения России в G8

Президент Польши Анджей Дуда выступил против сотрудничества с Россией в привычном режиме.
Наша версия 10:23
Политика

Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады

Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы.
Российская газета 10:58
Экономика

ОАО РЖД продлило скидку на экспорт угля

Как и предполагал "Ъ", ОАО РЖД продлило скидку на перевозку угля на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна до конца года.
Коммерсантъ 11:25
Политика

Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.
Известия 10:52
Политика

Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Общество

Медведева удивил 1 «М» класс в школе в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил премьеру что в новой школе набралось 11 первых классов, всего 317 человек.
РИА Новости 11:25
Общество

ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге

РБК 11:33
Политика

Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу

Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Футбол

Игрок «Бенфики» Лысцов перешел в «Крылья Советов»

Газета.Ru 11:41
Наука

CRISPR модифицировали для разрезания и сращивания целых хромосом

Ферменты рестрикции — инструмент для разрезания ДНК — могут отрезать куски генетического материала и соединять концы.
Индикатор 10:59
Теннис

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 20:09
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском 10:53
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Общество

В США из-за урагана «Дориан» эвакуируют несколько штатов

Власти нескольких американских штатов объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".
Суть событий 02:29
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Политика

Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции

Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей

Газета.Ru 06:20
Космос

Орбитальный отель на 400 туристов может заработать к 2025 году

К 2025 году может начать работать уникальный орбитальный отель. Он будет рассчитан примерно на 400 туристов.
Актуальные Новости 02:58
Гаджеты

МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G

МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Анатольевич Чуйченко
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное