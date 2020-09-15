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Правительство отказалось от идеи ограничения эквайринговых ставок

Сегодня, 15 сентября 2020 года, стало известно, что правительство РФ отказалось от идеи ограничить эквайринговую ставку 1% для малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к национальному проекту МСП.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

Правительство отказалось от идеи ограничить ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Это следует из материалов к нацпроекту МСП, которые есть в распоряжении «Известий».
Известия17:01
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Политика Сегодня

Небольшие магазины начнут принимать оплату по QR-коду

Политика Сегодня23:52
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03
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Небольшие магазины смогут осуществлять транзакции по QR-коду в 2021 году

Экономика сегодня21:54
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А. Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.
Известия00:36

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22