Сегодня, 15 сентября 2020 года, стало известно, что правительство РФ отказалось от идеи ограничить эквайринговую ставку 1% для малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к национальному проекту МСП.

С чего всё началось Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт Правительство отказалось от идеи ограничить ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Это следует из материалов к нацпроекту МСП, которые есть в распоряжении «Известий». Известия 17:01