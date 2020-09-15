Правительство отказалось от идеи ограничения эквайринговых ставок
Сегодня, 15 сентября 2020 года, стало известно, что правительство РФ отказалось от идеи ограничить эквайринговую ставку 1% для малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к национальному проекту МСП.В источнике
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Правительство отказалось от идеи ограничить ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Это следует из материалов к нацпроекту МСП, которые есть в распоряжении «Известий».
Известия17:01
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