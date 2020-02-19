Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.

с чего всё началось

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ. Об этом заявили в "РБК" со ссылкой на вице-премьер Юрия Борисова, который курирует вопросы ТЭК России. Чиновники одобрили 6 февраля пакет стимулирующих мер по развитию нефтегазохимических проектов.

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

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