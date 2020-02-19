Экономика
Piter.tvПравительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ
Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ. Об этом заявили в "РБК" со ссылкой на вице-премьер Юрия Борисова, который курирует вопросы ТЭК России. Чиновники одобрили 6 февраля пакет стимулирующих мер по развитию нефтегазохимических проектов.
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с чего всё началось
Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.РБК01:01
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Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Фигурное катание
Аделину Сотникову прооперировали в Москве
23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Игры
Desperados III выйдет летом, и в игру вернётся Док Маккой
Издательство THQ Nordic и студия Mimimi Productions объявили, что Desperados III выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC этим летом.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Шоу-бизнес
Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что вести ток-шоу "На самом деле" вместо Дмитрия Шепелева могут предложить Тимуру Еремееву.
Политика
Зеленский назвал треплом задавшего вопрос об уклонении от армии майора ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом военнослужащего, спросившего у него, почему тот не служил в армии.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Политика
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.
Музыка
Тверичанка Полина Грознова удивила своим талантом наставников шоу «Голос. Дети» на Первом канале
«Вы все увидите сами - кому Валерий Меладзе будет аплодировать стоя и обернется буквально в последнюю секунду, чей голос заставил Полину Гагарину едва не съесть свой блокнот и кому из участников Баста будет свистеть, а кому - умиляться», - сказал автор сюжета.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Армия и оружие
Атомные субмарины США вооружат гиперзвуковыми ракетами
Военно-морские силы США планируют оснастить свои ударные атомные подводные лодки типа Virginia гиперзвуковыми ракетами.
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена
Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Футбол
«Рубин» проиграл «Кайрату» на сборе в Белеке
Политика
Украинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Транспорт
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Армия и оружие
Китай опроверг утверждение, что США могут разгромить РФ за неделю
Наследие СССР Россия как правопреемница Советского Союза получила большое количество ядерного оружия, и сегодня является обладательницей самого большого атомного арсенала и современного вооружения: ядерных боеголовок; межконтинентальных ракет; боевых самолетов; военных кораблей.
Общество
СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн
Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.