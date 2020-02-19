Экономика

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Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
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Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
РБК01:01

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Правительство отказалось от введения налога на попутный газ

News.ru05:04

Минфин настаивает на введении НДПИ на попутный газ

ТАСС05:40

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

РБК01:01

В России отказались от введения налога на ПНГ

Росбалт03:52

Налоги в России решили не трогать

Lenta.ru03:08

Правительство не будет вводить налог на попутный нефтяной газ

Коммерсантъ01:53

Правительство отказалось вводить налог на попутный нефтяной газ

Газета.Ru04:07
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Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

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Законопроект о расширении маткапитала принят Госдумой во втором чтении

Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.
Интерфакс 04:57
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В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке

Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
BFM.ru 05:35
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Фильм «Холоп» добился небывалого успеха в Европе и Америке

Комедия Клима Шипенко "Холоп", недавно ставшая самым кассовым российским фильмом в истории и до сих пор входящая в пятёрку самых популярных картин недели, имеет заметный успех и за границей.
Российская газета 04:57
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Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Коммерсантъ 17 февраля в 16:58
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Шоу-бизнес

40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Российская газета 02:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Происшествия

В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

Самолёт Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Внуково».
REGNUM вчера в 13:43
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
BFM.ru 03:20
Общество

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 04:51
Авто

Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe

В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Известия 03:20
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Политика

Медведев рассказал, что пришел в политику благодаря Собчаку

Зампред Совета Безопасности РФ, бывший глава правительства Дмитрий Медведев рассказал, что пришел в политику благодаря первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.
Gazeta.SPb 02:44
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Здоровье

Названы пять ранних признаков рака толстой кишки

Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.
Shraibikus News вчера в 06:09
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что российские интернет-компании и администраторы различных сайтов разработали новый метод воровства персональных данных пользователей.
Форпост Северо-Запад 17 февраля в 02:30
Политика

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
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Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в матче с «ПСЖ»

Форвард Эрлинг Холанд чуть было не установил новый мировой рекорд в игре против «ПСЖ». Норвежцу не хватило всего 0,3 секунды.
Bookmaker-ratings.ru 05:39
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Здоровье

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов

С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Piter.tv вчера в 11:20
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Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе

В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:14
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
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