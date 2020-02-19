Экономика

РБКРБКПравительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
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Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
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