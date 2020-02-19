Экономика
РБКПравительство отказалось вводить новый налог для нефтяников
Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
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Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.РБК01:01
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
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Общество
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Завтра китайцам приостановят въезд в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии въезда для граждан Китая на территорию России.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Экономика
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
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Политика
Президент Болгарии подтвердил свой визит в Москву на 75-летие Победы
Президент Болгарии Румен Радев подтвердил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным свое участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы.
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Заворотнюк и Чернышев получили награду за «настоящее испытание»
«Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову», — приводит слова телеведущей KP.RU.
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Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Шоу-бизнес
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Происшествия
В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке
Происшествия
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После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону стартует мужская индивидуальная гонка
В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится мужская индивидуальная гонка.
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Шоу-бизнес
Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу
Появившийся ранее снимок назвали "совершенно старым" Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".
Армия и оружие
Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Политика
Лондон призвал Россию прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс
Постпред подчеркнула, что Великобритания полностью поддерживает Минские договоренности и завершение конфликта в Донбассе.
Кино
Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»
Политика
Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб, проводится проверка.
Авто
«КамАЗ» разработал беспилотный грузовик без кабины для водителя
ПАО "КамАЗ" получило патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя, сообщает пресс-служба компании.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.