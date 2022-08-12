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Правительство отказалось разрешать пиратский кинопрокат голливудских фильмов

В Правительстве Российской Федерации отказались легализовать прокат фильмов голливудских кинокомпаний, которые ушли из России.
Московский Комсомолец
Инициативу Ассоциации владельцев кинотеатров о легализации параллельного проката голливудских фильмов отвергли на государственном уровне, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru
Вероятно, кинотеатры получат поддержку в конце 2022 года.
Lenta.ru
В прямой финансовой помощи на федеральном уровне кинотеатрам было отказано, но ряд регионов все же оказывают поддержку залам.
News.ru

Подробнее о событии

По распоряжению Правительства РФ голливудские фильмы не будут легализованы в России
RuNews24.ru09:53
Правительство отказалось разрешать пиратский кинопрокат голливудских фильмов
Московский Комсомолец09:02
Правительство России отказалось легализовать показ фильмов голливудских компаний
Lenta.ru07:59
Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов
Общественная служба новостей08:10
Правительство РФ отказалось легализовать параллельный прокат голливудских фильмов
News.ru08:48
Правительство поможет кинотеатрам в России финансово, но не разрешит показывать голливудские фильмы
Sports.ru06:41
Правительство России не будет легализовать прокат голливудских фильмов
Канобу05:58

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