Московский КомсомолецПравительство отказалось разрешать пиратский кинопрокат голливудских фильмовВ Правительстве Российской Федерации отказались легализовать прокат фильмов голливудских кинокомпаний, которые ушли из России.Московский КомсомолецИнициативу Ассоциации владельцев кинотеатров о легализации параллельного проката голливудских фильмов отвергли на государственном уровне, сообщает ИА DEITA.RU.Deita.ruВероятно, кинотеатры получат поддержку в конце 2022 года.Lenta.ruВ прямой финансовой помощи на федеральном уровне кинотеатрам было отказано, но ряд регионов все же оказывают поддержку залам.News.ruЧитать далееСвернутьКанобуКанобуGamemag.ruСобака.ruMASHDeita.ruТелепрограммаПодробнее о событииПо распоряжению Правительства РФ голливудские фильмы не будут легализованы в РоссииRuNews24.ru09:53Правительство отказалось разрешать пиратский кинопрокат голливудских фильмовМосковский Комсомолец09:02Правительство России отказалось легализовать показ фильмов голливудских компанийLenta.ru07:59Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмовОбщественная служба новостей08:10Правительство РФ отказалось легализовать параллельный прокат голливудских фильмовNews.ru08:48Правительство поможет кинотеатрам в России финансово, но не разрешит показывать голливудские фильмыSports.ru06:41Правительство России не будет легализовать прокат голливудских фильмовКанобу05:58Показать ещёОценить165Поделиться