Экономика
РБКПравительство отказалось вводить новый налог для нефтяников
Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
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Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.РБК01:01
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В России начали принимать оплату за бензин на АЗС с применением QR-кодов.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
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Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Экономика
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Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Фигуристка Аделина Сотникова экстренно госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу №67 им. Л.А. Ворохобова.
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В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
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Кино
Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»
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Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном
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Экономика
Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук
2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
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У российских дилеров чешской компании Skoda полноприводные компакт-кроссы Karoq появятся в июне 2020 года.
Экономика
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«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций
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Политика
Президент Болгарии подтвердил свой визит в Москву на 75-летие Победы
Президент Болгарии Румен Радев подтвердил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным свое участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы.
Экономика
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