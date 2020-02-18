Общество
Газета.RuПравительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что намерение сделать 31 декабря выходным днем выглядит логично, но вопрос нужно решать "спокойно". Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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с чего всё началось
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.ТАССвчера в 23:03
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