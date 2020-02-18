Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что намерение сделать 31 декабря выходным днем выглядит логично, но вопрос нужно решать "спокойно". Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Общество Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика СВР: Нарышкин не пытался добиться от ОАЭ освобождения Божкова Служба внешней разведки (СВР) России опровергла утверждения ряда иностранных СМИ о том, что директор СВР Сергей Нарышкин на встрече с премьер-министром ОАЭ просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова.

Политика Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.

Здоровье Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.

Общество Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда» По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.