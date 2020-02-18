Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
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с чего всё началось

В кабмине не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.
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Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

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