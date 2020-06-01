Общество

Газета.RuГазета.RuПравительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

В правительстве добавили, что законопроект отклонен. Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.
Читать в источнике
Комментировать3,3K

Подробнее о событии

Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек

РИА Новости06:06

Кабмин не поддержал законопроект о назначении пособий домохозяйкам

РБК05:13

Правительство РФ не поддержало выплату пособий домохозяйкам

REGNUM04:26

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек

ПРАЙМ04:27

Правительство не поддержало законопроект о выплатах домохозяйкам

Известия04:21

Правительство не поддержало идею платить домохозяйкам МРОТ

Телеканал 360°04:51

В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек

ТАССвчера в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия

В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ

РИА Новости 05:49
Кино

Волгодонской школьник Илья Козлов снялся в телесериале «Мир! Дружба! Жвачка!»

Волгодонская правда 06:16
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
2
Космос

Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя

На борту российского телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМ6» вышла из строя одна из ключевых систем, о чём сообщает «РИА Новости».
3DNews 06:29
2
Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
227
Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
67
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
153
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
66
Религия

Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ

Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ.
RT на русском 06:28
71
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Происшествия

Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии

Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
9
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
297
Биатлон

Алексей Волков вошёл в тренерский состав женской сборной России по биатлону

Председатель тренерского совета национальной команды Евгений Редькин рекомендовал его в тренерский состав российской сборной.
Югра-ТВ 04:04
Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
128
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
62
Общество

Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок

Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Татар-информ 30 мая в 07:56
9,8K
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
1,1K
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы.
Daily Storm вчера в 22:02
1,6K
Политика

Мишустин представит план восстановления экономики Путину 2 июня

Премьер-министр Михаил Мишустин представит общенациональный план по восстановлению экономики, занятости и доходов населения после пандемии коронавируса COVID-19 президенту России Владимиру Путину 2 июня, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:38
407
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
109
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
9
Общество

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
196
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
1K
Здоровье

Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19

В РФПИ сообщили, что первые партии "Авифавира" поступят в больницы для лечения пациентов с коронавирусом уже 11 июня.
РБК 06:10
Шоу-бизнес

Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом

Peterburg2.ru вчера в 09:52
42
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка на родину вывозным рейсом «Аэрофлота»

Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в субботу рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск.
ТАСС 30 мая в 20:49
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
147
Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
62
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
11
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
523
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное