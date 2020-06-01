Общество
Газета.RuПравительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
В правительстве добавили, что законопроект отклонен. Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.
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Кино
Волгодонской школьник Илья Козлов снялся в телесериале «Мир! Дружба! Жвачка!»
Волгодонская правда 06:16
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Космос
Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя
На борту российского телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМ6» вышла из строя одна из ключевых систем, о чём сообщает «РИА Новости».
3DNews 06:29
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Религия
Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ
Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ.
RT на русском 06:28
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии
Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Биатлон
Алексей Волков вошёл в тренерский состав женской сборной России по биатлону
Председатель тренерского совета национальной команды Евгений Редькин рекомендовал его в тренерский состав российской сборной.
Югра-ТВ 04:04
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Общество
Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок
Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Татар-информ 30 мая в 07:56
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы.
Daily Storm вчера в 22:02
Политика
Мишустин представит план восстановления экономики Путину 2 июня
Премьер-министр Михаил Мишустин представит общенациональный план по восстановлению экономики, занятости и доходов населения после пандемии коронавируса COVID-19 президенту России Владимиру Путину 2 июня, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:38
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Здоровье
Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19
В РФПИ сообщили, что первые партии "Авифавира" поступят в больницы для лечения пациентов с коронавирусом уже 11 июня.
РБК 06:10
Шоу-бизнес
Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Peterburg2.ru вчера в 09:52
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка на родину вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в субботу рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск.
ТАСС 30 мая в 20:49
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00