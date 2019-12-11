Экономика

РБКРБКПравительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

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Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
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Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

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