Байден передаст полномочия вице-президенту Харрис на время пребывания в больнице

"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — говорится в письменном заявлении Псаки.