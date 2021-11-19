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Правительство отменило объединение госбанков для ипотеки и малого бизнеса

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Правительство решило отменить объединение МСП Банка и ипотечного банка "Дом.РФ", сообщается в протоколе совещания у зампреда правительства Дмитрия Григоренко.
Газета.Ru
На совещании у зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко действительно рассмотрели вопрос о структуре корпорации МСП, в том числе МСП Банка, вариант с сохранением банка в структуре корпорации прорабатывается.
РБК
Об это сообщили РБК в аппарате Григоренко.
РБК
Сейчас МСП Банк в основном занимается кредитованием и поддержкой малого и среднего бизнеса в рамках госпрограмм и напрямую.«Дом.РФ» занимается поддержкой государственных жилищных программ, в том числе по льготной ипотеке.
РБК

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