Общество
Российская газетаПравительство отменило обязательную сертификацию лекарств
Кабмин установил новый порядок ввода в гражданский оборот препаратов для медицинского применения. Вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.
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