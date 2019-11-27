Общество

Российская газетаРоссийская газетаПравительство отменило обязательную сертификацию лекарств

Кабмин установил новый порядок ввода в гражданский оборот препаратов для медицинского применения. Вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.
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Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

РБК12:46

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

URA.Ru11:15

Новые правила оборота лекарств введут в России с 1 января

Deita.ruвчера в 21:34

Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

Российская газета11:03

Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

Новая газета10:47

Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

ТАСС10:24

Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

РИА Новости11:07
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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

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