Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах.

с чего всё началось

В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов – в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.

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