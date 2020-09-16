Вы знаете, что мы ввели ограничение зачета убытков прошлых лет по параметрам 50%, примерно также, как и по налогу на прибыль, поменяли коэффициенты к НДПИ. По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер.