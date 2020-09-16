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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер. Речь идет о выработанных месторождениях, о месторождениях, так называемых, с вязкой и сверхвязкой нефтью.
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