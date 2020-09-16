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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Вы знаете, что мы ввели ограничение зачета убытков прошлых лет по параметрам 50%, примерно также, как и по налогу на прибыль, поменяли коэффициенты к НДПИ. По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер.
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