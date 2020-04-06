Коронавирус
Lenta.ruВ России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ
В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.
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Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных» времен для экономики России
По словам главы Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова, из-за пандемии коронавируса в российской экономике наступила новая реальностью Как уточнил Силуанов, «тучные» времена для экономики прошли, и теперь стране нужно более эффективно распоряжаться своими ресурсами.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором
Общество
В Совфеде предложили разрешить регистрацию в апартаментах
В комитете Совета Федерации по федеративному устройству разработали законопроект, который позволит перевести апартаменты в разряд жилых помещений с возможностью регистрации в них, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Самый явный симптом коронавируса назвали в ВОЗ
Представитель ВОЗ подчеркнула, что с подобной симптоматикой сталкиваются более 90% пациентов.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах
Армия и оружие
Китайские журналисты назвали Су-27 основой российской авиации
В материале журналисты называют истребитель «старым мастером», отмечая его роль в развитии российской авиации.
Общество
Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Здоровье
Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.
Общество
Елизавета II из-за коронавируса обратилась к нации
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках могут упасть на 30%
Если рассматривать другой сценарий, согласно которому режим всеобщей самоизоляции завершится в мае, тогда цены на новостройки опустятся на 5–10%, считают эксперты.
Общество
Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели
Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
Общество
Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Общество
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Происшествия
Сотрудница ФСБ умерла после обысков в ее московской квартире
В Москве умерла 31-летняя сотрудница ФСБ после обысков в ее квартире.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.