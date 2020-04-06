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Lenta.ruLenta.ruВ России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ

В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.
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Правительство пообещало не отключать коммунальные услуги за неуплату

РБК05:43

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

RT на русском05:13

Правительство запретило до конца года штрафовать за просрочку оплаты ЖКХ

Коммерсантъ05:32

Кабмин вводит мораторий на штрафы и отключение коммунальных услуг

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В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

ТАСС05:17

Новые меры поддержки россиян коснулись услуг ЖКХ, лицензий и медстрахования

Российская газета06:39

Правительство временно отменило штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги

Интерфакс05:04
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Экономика

Силуанов заявил об окончании «тучных» времен для экономики России

По словам главы Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова, из-за пандемии коронавируса в российской экономике наступила новая реальностью Как уточнил Силуанов, «тучные» времена для экономики прошли, и теперь стране нужно более эффективно распоряжаться своими ресурсами.
RuNews24.ru вчера в 19:56
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 07:36
Общество

Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором

Вести.Ru вчера в 15:05
Общество

В Совфеде предложили разрешить регистрацию в апартаментах

В комитете Совета Федерации по федеративному устройству разработали законопроект, который позволит перевести апартаменты в разряд жилых помещений с возможностью регистрации в них, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Российская газета 05:20
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Самый явный симптом коронавируса назвали в ВОЗ

Представитель ВОЗ подчеркнула, что с подобной симптоматикой сталкиваются более 90% пациентов.
31 канал Челябинска 07:42
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия вчера в 17:45
Армия и оружие

Китайские журналисты назвали Су-27 основой российской авиации

В материале журналисты называют истребитель «старым мастером», отмечая его роль в развитии российской авиации.
ФАН 04:50
Общество

Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Lenta.ru 08:44
Здоровье

Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.
UfacityNews.ru 04:28
Общество

Елизавета II из-за коронавируса обратилась к нации

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
ToDay News Ufa 00:14
Экономика

Цены на квартиры в новостройках могут упасть на 30%

Если рассматривать другой сценарий, согласно которому режим всеобщей самоизоляции завершится в мае, тогда цены на новостройки опустятся на 5–10%, считают эксперты.
66.ru 00:12
Общество

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
ТАСС 09:15
Общество

Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
КП - Барнаул 06:54
Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
РИА Новости 08:07
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Происшествия

Сотрудница ФСБ умерла после обысков в ее московской квартире

В Москве умерла 31-летняя сотрудница ФСБ после обысков в ее квартире.
Lenta.ru 08:36
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
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