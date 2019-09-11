Общество
Клинская Неделя (Вико Плюс)Правительство отменяет восьмичасовой рабочий день
С 1 января восьмичасовой рабочий день станет необязательным и работодатель, видимо, получит право устанавливать длительность рабочего дня на своё усмотрение.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери
Комсомольская правда вчера в 12:55
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Гаджеты
Экран смартфона Vivo NEX 3 займёт почти 100 % площади лицевой панели
Готовящийся к выпуску смартфон Vivo NEX 3, как сообщают сетевые источники, получит дисплей с одним из самых больших на рынке значений Screen-To-Body Ratio — это отношение площади экрана к площади лицевой поверхности корпуса.
3DNews 02:11
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 03:15
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 01:51
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня 11 сентября в 05:21
Экономика
Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту
Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Происшествия
Пассажирский самолет дважды не смог взлететь в Новосибирске
Газета.Ru вчера в 22:22
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Экономика
Регионам, выполнившим майский указ, могут списать часть долгов
Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина, пишут "Ведомости".
Финмаркет 02:23
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа, сообщает газета "Коммерсантъ".
ТАСС 02:49
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Здоровье
В США запретят продажу электронных сигарет
Первоначально изъятие из продажи электронных сигарет планировалось на май 2020-го, однако в связи с «эпидемией» неизвестной болезни, поразившей более 400 вейперов, 6 из которых умерли, этот срок решили перенести влево на несколько месяцев.
Вечерний курьер вчера в 06:39
Футбол
Абаев — о переходе в «Локо»: игроки косо смотрели, мол, в команду слепого взяли
Мол, недавно говорили, что слепой, а теперь в команду взяли.
Чемпионат 01:00
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
REGNUM 11 сентября в 01:18
Экономика
Леонид Богуславский продал долю в Ozon
Богуславский подтвердил газете, что вышел из капитала компании, но не уточнил размер доли и покупателей.
Ведомости вчера в 20:55
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM вчера в 01:24