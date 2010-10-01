Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство отвергло наиболее серьезные опасения в отношении себя

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Правительство отвергло наиболее серьезные опасения в отношении себя В среду, 5 февраля, президент Владимир Путин провел первое совещание с правительством о ближайших действиях Белого дома в 2020 году.
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Политика

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика

Путин примет в Кремле верительные грамоты от новых послов 23 стран

Президент России Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 04 февраля в 16:01
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Интерфакс 00:29
Происшествия

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Армия и оружие

Вице-адмирал США рассказал об угрозе от российских подлодок

Коммерсантъ вчера в 21:23
Общество

Ночь на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы

RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru 03 февраля в 07:30
Происшествия

Посольство сообщило о состоянии россиян на лайнере с коронавирусом

РБК вчера в 23:46
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
РИА Новости вчера в 20:46
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Происшествия

Силовики пришли с обысками в Минобразования Хакасии

Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Республики Хакасия в рамках расследования уголовных дел о служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 00:07
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Экономика

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:04
Кино

«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
Kinonews.ru вчера в 14:10
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Викторию Лопыреву поздравляют с первым днем рождения сына

В комментариях к фотографиям блондинка пишет: Кажется, что кто-то выбрал себе подарок на ДР Часто слышу: Маленькие дети - маленькие проблемы.
Paparazzi.ru вчера в 09:51
Экономика

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

Власти Китая решили в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд.
Ведомости 00:30
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM вчера в 18:52
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Космос

Британский спутниковый интернет придет на рынок Казахстана

7 февраля британская компания One Web в рамках развертывания глобальной спутниковой сети с космодрома Байконур планирует запустить 34 космических аппарата, передает пресс-служба главы казахстанского правительства итоги переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и главы компании Адриана Штекеля.
Евразия.Эксперт вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru 04 февраля в 05:28
Происшествия

Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой

Известия вчера в 21:22
Происшествия

В Новосибирске иномарка сбила пешеходов на переходе

РИА Новости 00:47
Кино

Киноакадемия по ошибке разместила в Сети прогнозы на «Оскар»

Ридус вчера в 15:14
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 04 февраля в 09:01
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском вчера в 13:13
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
ToDay News Ufa 03 февраля в 13:29
Политика

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru вчера в 08:44
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь

На снимках новорожденная девочка запечатлена со старшими сестрами. Также актриса показала фото, на котором она кормит грудью.
Культуромания вчера в 05:07
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Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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