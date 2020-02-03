Общество

Газета.RuГазета.RuМишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономический форум был намечен на 12–14 февраля.
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с чего всё началось
Как отмечается в опубликованном пресс-службой правительства распоряжении
, решение о переносе сроков принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.
RT на русском15:33

Подробнее о событии

Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

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РБК15:48
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Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
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Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101

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"ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".
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Коронавирус сочли опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус, вспышка которого произошла в КНР, может иметь более тяжелые последствия для глобальной экономики, чем финансовый кризис 2008 и 2009 годов.
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Общество

Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса

Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
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Луис Адриано заявил, что не хотел уходить из «Спартака»

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Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

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Газета.Ru вчера в 23:01
Игры

Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора фермы

Цифровой магазин Epic Games объявил о запуске очередной бесплатной игры.
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Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Газета.Ru 14:43
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Московский «Садовод» ввел карантин для сотрудников из Китая

Московский рынок "Садовод" установил двухнедельный карантин для сотрудников, возвращающихся из Китая после новогодних каникул.
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Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
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Вступили в силу новые правила выдачи шенгенской визы

Со 2 февраля в силу вступили новые правила выдачи шенгенских виз, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
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Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

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Появился трейлер боевика «Форсаж 9»

Российская премьера картины запланирована на 21 мая. Как писал NEWS.ru, 28 января в Сети появился тизер боевика «Форсаж 9».
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В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

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Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе

Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.
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Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве

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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

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News.ru 15:51
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