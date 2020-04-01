Коронавирус
RuNews24.ruПравительство: пик спроса на продукты в России пройден
В России спал спрос на продукты, ситуация находится под контролем властей, сообщила через пресс-службу вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко отметила, что распредцентры и склады ритейлеров заполнены продуктами.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Шоу-бизнес
Подписчики попросили ростовчанку Костенко «не ныть» из-за хейтеров
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Общество
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Общество
Совфед разрешил правительству вводить режим ЧС
Совет Федерации разрешил правительству вводить режим Чрезвычайной ситуации или режим повышенной готовности на территории России.
Общество
В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии
Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Здоровье
На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом
Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Кино
Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Технологии
В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
Входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Политика
Песков не знает о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о просьбе Белоруссии о помощи в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Здоровье
Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии
В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
Общество
В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции
Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
В Башкирии вводится запрет на продажу алкоголя в определенные часы
На всей территории Башкортостана, включая пивные, кафе и рестораны, вводится запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00 часов.
Энергетика
Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть
«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.