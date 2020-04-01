В России спал спрос на продукты, ситуация находится под контролем властей, сообщила через пресс-службу вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко отметила, что распредцентры и склады ритейлеров заполнены продуктами.

Правительство: пик спроса на продукты в России пройден

Энергетика Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.

Общество Совфед разрешил правительству вводить режим ЧС Совет Федерации разрешил правительству вводить режим Чрезвычайной ситуации или режим повышенной готовности на территории России.

Кино Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.

Здоровье Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Энергетика Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть «Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).

Здоровье Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Политика Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.