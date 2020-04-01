Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruПравительство: пик спроса на продукты в России пройден

В России спал спрос на продукты, ситуация находится под контролем властей, сообщила через пресс-службу вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко отметила, что распредцентры и склады ритейлеров заполнены продуктами.
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Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

РБК03:44

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

РИА Новости01:28

Абрамченко: Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден

РЕН ТВ01:14

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

ТАСС01:18

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

RT на русском01:18

Вице-премьер заявила об окончании пикового спроса на продукты

Известия01:21

Ситуация с продовольствием в России остается стабильной

Российская газета01:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Энергетика

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Подписчики попросили ростовчанку Костенко «не ныть» из-за хейтеров

Rostov gazeta 02:09
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой вчера в 00:39
Общество

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Piter.tv 05:35
Общество

Совфед разрешил правительству вводить режим ЧС

Совет Федерации разрешил правительству вводить режим Чрезвычайной ситуации или режим повышенной готовности на территории России.
Общественное телевидение России вчера в 10:57
Общество

В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии

Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
БИЗНЕС Online 01:21
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

Чемпионат 30 марта в 18:02
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Здоровье

На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Lenta.ru 05:10
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru 05:39
Технологии

В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ

Входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Дни.ру 05:48
Политика

Песков не знает о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о просьбе Белоруссии о помощи в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:05
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Здоровье

Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии

В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
Национальная служба новостей 06:00
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor 06:13
Общество

В Башкирии вводится запрет на продажу алкоголя в определенные часы

На всей территории Башкортостана, включая пивные, кафе и рестораны, вводится запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00 часов.
Башинформ 03:13
Энергетика

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 22:46
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня вчера в 04:18
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
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