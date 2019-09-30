с чего всё началось

Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.

Футбол Симеоне назвал Семина мощной личностью и тренером с историей Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу работы наставника «Локомотива» Юрия Семина, а также оценил соперника по Лиге чемпионов.

Общество Глава онкоцентра Блохина считает, что врачей спровоцировали на конфликт Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди считает, что за действиями детских онкологов, которые ранее выразили готовность уволиться, если конфликт с новым руководством НИИ не будет улажен, «стоит некая группа вне онкологического центра».

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Политика Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.

Здоровье Скворцова рассказала о проблемах частных клиник В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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Авто Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.

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Политика Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

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Политика Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России «Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.

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Происшествия Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

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Авто Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге «Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.