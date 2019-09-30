Экономика
КоммерсантъПравительство планирует приватизировать шесть крупных компаний
Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.
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Футбол
Симеоне назвал Семина мощной личностью и тренером с историей
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу работы наставника «Локомотива» Юрия Семина, а также оценил соперника по Лиге чемпионов.
Нева Спорт 13:48
Общество
Глава онкоцентра Блохина считает, что врачей спровоцировали на конфликт
Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди считает, что за действиями детских онкологов, которые ранее выразили готовность уволиться, если конфликт с новым руководством НИИ не будет улажен, «стоит некая группа вне онкологического центра».
Коммерсантъ 15:00
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Шоу-бизнес
Нарколог оценил видео задержания Бочкаревой с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев отреагировал на видео с задержанием актрисы Натальей Бочкаревой.
Газета.Ru 16:26
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 27 сентября в 10:11
Здоровье
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости 07:11
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Общество
В России введен новый документ при приеме на работу
В России введен новый обязательный документ при приеме на работу.
UfaTime.ru вчера в 10:55
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe вчера в 23:15
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Политика
Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России
«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Финансы
Банки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам
Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
Российская газета 03:00
Происшествия
Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян
«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:27
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Политика
В ПАСЕ рассчитывают на открытый диалог с Россией по Украине
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на открытии осенней сессии заявила, что возвращение России в организацию открывает возможности для честного диалога, в том числе и по кризису на Украине.
REGNUM 07:53
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Происшествия
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Игры
The Coalition пообещала исправить «новаторскую» монетизацию Gears 5
Игромания.ру 17:38
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ 09:07
Культура
Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
Народные новости 16:11
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31