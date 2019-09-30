Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство планирует приватизировать шесть крупных компаний

От приватизации других компаний ожидаются поступления 11 млрд 257 млн 335 тыс. руб. в 2020 году, а в 2021 и 2022 годах — по 3,6 млрд руб. О приватизации пакетов акций ряда крупных госкомпаний сообщается не впервые: ОЗК и "Совкомфлот" были в плане приватизации на 2017 – 2019 годы, но этого так и не произошло.
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Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Ведомостивчера в 12:19

Шесть крупных госкомпаний могут перейти в частные руки. Обнародован план приватизации на три года

Фонтанка.Рувчера в 15:02

Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний

Коммерсантъвчера в 14:03

6 госкомпаний решили приватизировать. Стоит ли покупать их акции?

РБК03:04

План приватизации на 2020-22 гг. предусматривает снижение доли в «РусГидро», «СКФ», «Транснефти», «Ростелекоме», «Россетях», «ОЗК»

Финмаркетвчера в 11:01

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Rambler News Serviceвчера в 10:36

Совкомфлот, Транснефть, ОЗК, Россети, Русгидро, Ростелеком в плане приватизации до 2022 года

ПРАЙМвчера в 10:19
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
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Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

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Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
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В ДНР началась первая перепись населения

Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
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Наталью Бочкареву требуют отправить в наркодиспансер

StarHit.ru вчера в 11:00
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В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
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Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
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WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Аксенов внес проект о разделении полномочий главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение регионального Госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и руководителя правительства.
Российская газета вчера в 08:03
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Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Невролог объяснил, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Неврологи рассказали, симптомом каких недугов чаще всего становится непроизвольное сокращение мышц глаз.
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Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
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Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
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Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2

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Армия и оружие

Китай представил на параде образцы новейшего вооружения

1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
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На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
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Симоновский суд Москвы в конце сентября зарегистрировал гражданские иски ГУМВД по Москве к организаторам несанкционированного митинга 27 июля в столице, следует из данных на сайте суда.
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Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
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Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
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