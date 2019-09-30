Экономика
КоммерсантъПравительство планирует приватизировать шесть крупных компаний
От приватизации других компаний ожидаются поступления 11 млрд 257 млн 335 тыс. руб. в 2020 году, а в 2021 и 2022 годах — по 3,6 млрд руб. О приватизации пакетов акций ряда крупных госкомпаний сообщается не впервые: ОЗК и "Совкомфлот" были в плане приватизации на 2017 – 2019 годы, но этого так и не произошло.
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Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
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В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
Общество
В ДНР началась первая перепись населения
Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
Шоу-бизнес
Наталью Бочкареву требуют отправить в наркодиспансер
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
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WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах
Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
Аксенов внес проект о разделении полномочий главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение регионального Госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и руководителя правительства.
Российская газета вчера в 08:03
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Здоровье
Невролог объяснил, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Неврологи рассказали, симптомом каких недугов чаще всего становится непроизвольное сокращение мышц глаз.
Дни24 02:00
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Происшествия
Полиция Москвы подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля
Симоновский суд Москвы в конце сентября зарегистрировал гражданские иски ГУМВД по Москве к организаторам несанкционированного митинга 27 июля в столице, следует из данных на сайте суда.
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Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400
Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19