Экономика

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Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Деньги есть Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

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РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

Российская газета вчера в 23:22
Происшествия

В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены

Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
REGNUM вчера в 23:12
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В Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже обсудили основные моменты и речь идет только об ожидании решения лидеров стран.
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ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

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РБК вчера в 11:28
Культура

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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Газета.Ru вчера в 22:19
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

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Актер Иван Охлобыстин разместил на своей странице в соцсети новый пост после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, которая призвала россиянок «не рожать рабов».
Вечерняя Москва вчера в 20:36
Происшествия

Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Москва 24 02:09
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Футбол

Семак назвал маловероятными трансферы «Зенита» зимой

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак считает маловероятными трансферы «Зенита» в зимнее окно.
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Около 20 человек отказываются от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Известия вчера в 04:22
Шоу-бизнес

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Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
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Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Авто

Саши, Серёжи и Лены: как имя влияет на выбор автомобиля

Проанализировав результаты продаж автомобилей в 2019 году, агрегатор Аutospot.ru составил список имен клиентов, сделавших свой выбор на машине той или иной марки.
Picsnews.net вчера в 06:45
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

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В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
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При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
РБК вчера в 19:22
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Происшествия

В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
РИА Новости 00:23
Экономика

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 18:54
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
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Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
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В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
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Авто

В Узбекистане наладят выпуск новых моделей Chevrolet

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RT на русском 01:19
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В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109

На одном из украинских сайтов объявлений продают уникальный ВАЗ-2109 с передней панелью из лакированного дерева.
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Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко первым ударом

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко, если бой с ним состоится.
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