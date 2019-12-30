Экономика

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Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Деньги есть Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.
Известиявчера в 16:01

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В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

Российская газета вчера в 23:22
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
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По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

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Московский Комсомолец вчера в 16:57
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Политика

На какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году

В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России.
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Как показали результаты опроса, почти 67% респондентов не смогут купить себе новый автомобиль в ближайшее время: более половины из них (54,4%) продолжат ездить на нынешней машине и дальше, а 12,5%, возможно, будут вынуждены продать ее.
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Общество

Валерий Радаев призвал глав районов брать пример с мэрии Саратова

Губернатор Валерий Радаев напомнил, что в уходящем году произошло масштабное обновление регионального автопарка – от машин скорой помощи, служебных автомобилей для сельских администраций до троллейбусов и школьных автобусов.
Взгляд-инфо 01:58
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Происшествия

СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

РБК вчера в 21:04
Футбол

«Челси» одержал волевую победу над «Арсеналом» в дерби

«Арсенал» дома уступил «Челси» в матче 20-го тура АПЛ.
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У кнопочных телефонов есть преимущества перед смартфонами:Безопасность.
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Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Газета.Ru вчера в 22:19
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РБК 28 декабря в 14:53
Общество

Модернизированный SSJ100 получит отечественные двигатели и новое крыло

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РИА Новости 01:25
Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Происшествия

В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
РИА Новости 00:23
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Живая Кубань вчера в 00:54
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Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
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Стал известен состав сборной США на матч с командой России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
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Политика

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Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
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Бани из осины установят на подлодках проекта «Борей-А»

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ТАСС 27 декабря в 07:46
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ПолитСиб.Ру 28 декабря в 02:58
Политика

Запад подводит итоги «года Путина»: что может остановить Россию

Казалось бы, властелины мира и держатели контрольных пакетов акций настоящей демократии и пачки истин в последней инстанции не должны быть озабочены результатами деятельности главы исполнительной власти страны, которую к западу от Калининграда принято называть "страной-бензоколонкой" и "региональной державой", которая вот-вот развалится из-за дипломатической изоляции.
РИА Новости 00:00
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Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею

Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.
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Происшествия

На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 47

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли

В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж

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Вооруженный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Монси округа Рокланд. Произошло это в субботу вечером.
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