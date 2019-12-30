Экономика

РБКРБКПравительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия16:01

Подробнее о событии

Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РИА Новости22:16

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия16:01

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русском21:21

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБК20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАСС17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпанию для Дальнего Востока

РЕН ТВ22:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:36, Ашберн
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге упали на 3%

Телеканал Санкт-Петербург 27 декабря в 05:28
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru вчера в 14:09
Общество

В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения

Ведомости 20:14
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК 11:28
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru 05:31
Политика

МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 01:12
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

Известия 21:23
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия 20:47
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия 09:33
Общество

СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Накануне.Ru 18:35
Космос

Учёные нашли друга чёрной дыре. И доказали теорию относительности Эйнштейна

У сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Млечный Путь может быть "маленький друг", заявила астрофизик из Калифорнийского университета Смадар Наоз.
Life.ru 27 декабря в 09:20
Футбол

Гвардиола побил рекорд Моуринью

Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью – португалец одержал сто побед в 142 матчах.
Евро-футбол.ру 15:14
Происшествия

Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 28

Не менее 28 человек погибли из-за тайфуна «Фанфон» на Филиппинах.
RT на русском 26 декабря в 23:39
Армия и оружие

При ударе ВВС США по базе «Хезболлы» в Ираке погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате авиаудара ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
RT на русском 22:52
Политика

Зеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев

Газета.Ru 15:21
Наука

Повреждения мозга, полученные при радиотерапии рака, можно лечить литием

Рак мозга, как и другие виды онкологических заболеваний, лечат с помощью радиотерапии, но в данном случае ее воздействие проявляется в большем числе негативных последствий.
Faktom 27 декабря в 05:01
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат 07:47
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: «Дочь не одобрила моего бойфренда»

Дочь и мать видятся лишь на выступлениях и репетициях балерины.
StarHit.ru 20:30
Происшествия

Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

Телеканал 360° 02:30
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец 11:40
Общество

Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
RT на русском 21:04
Футбол

Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Газета.Ru 14:53
Космос

Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе

Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.
Хакасия-Информ 22:42
Хоккей

Тренер объяснил проигрыш сборной России в матче МЧМ по хоккею с США

Российской сборной не хватило эмоционального заряда, чтобы победить американцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, заявил главный тренер команды России Валерий Брагин в беседе с Sport24.
РИА Новости 17:51
Общество

Биограф Путина назвал самый характерный для президента случай из жизни

Lenta.ru 10:29
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей

По данным источника, под отзыв попали шесть моделей, в том числе минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 из-за нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого нашли проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.
Автоновости дня 22:11
Транспорт

Китай открыл скоростную железную дорогу в рамках подготовки к ОИ-2022

Известия 22:56
Наука

Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи

Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
NewInform 27 декабря в 10:47
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Биатлон

Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Виктория Сливко и Ульяна Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошли отбор на январские этапы Кубка IBU, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский.
Чемпионат 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное