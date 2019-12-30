Экономика
РБКПравительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известия16:01
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