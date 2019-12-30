Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Правительство России вместе с крупными банками обсуждает вопрос создания и развития новой авиакомпании на Дальнем Востоке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21
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Сотрудник МЧС погиб при спасении рыбаков, провалившихся под лед

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В Донбассе начался обмен пленными

РИА Новости вчера в 03:45
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Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Бывший участник шоу Top Gear высказал свое мнение по поводу причин плохого качества российских автомобилей.
ToDay News Ufa вчера в 10:53
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Общество

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Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в свои терминалы в начале 2020 года.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Газета.Ru 04:58
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Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
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«Ну, проказницы»: как избавиться от «беспощадной кинокаки» в «Дылде» - рецепт Ивана Охлобыстина

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Царьград 02:57
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.
Российская газета 03:31
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
РБК 04:06
Космос

Станция NASA совершила гравитационный манёвр на орбите Венеры

Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.
News.ru 27 декабря в 04:39
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

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РИА Новости 01:12
Происшествия

Стрелок в Техасе убил охранника церкви

Представитель церкви, прихожане которой исповедуют одно из ответвлений христианства, подчеркнул, что от рук злоумышленника погиб охранник, оказавший сопротивление нападавшему.
ТАСС вчера в 16:34
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Общество

Власти Москвы предупредили водителей о метели и гололеде

В Москве ожидаются снег, усиление ветра до 18 м/с и гололед, предупредил в Twitter Центр организации дорожного движения.
РБК 03:53
Авто

Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет программы льготного автокредитования

Минпромторг РФ возобновляет программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
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В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

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Культура

Скончался народный артист России Константин Юченков

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Политика

Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне

Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.
Lenta.ru 05:17
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Армия и оружие

В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
RT на русском вчера в 20:08
Общество

Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
RT на русском 02:32
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
SMINEWS в Подольске вчера в 06:08
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Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио

Базой для тюнинг-проектов стали пять моделей японской марки: eK Cross, Delica D:5, гибридный кроссовер Outlander, Eclipse Cross и будущий K-Wagon Super Height.
АвтоВести 05:19
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Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
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«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»

Как "Росатом" оказался в "Деле" Лихачев не назвал сумму сделки по покупке 30% "Дела", отметив лишь, что группу оценивали без учета "Трансконтейнера".
РБК 02:00
Политика

МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом

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Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 27 декабря в 17:20
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Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 00:50
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